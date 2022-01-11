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Олимпиада-2022 в Пекине

Сорин: перед "Тур де Ски" лыжник Спицов проходил в состав на Олимпиаду последним номером

Во вторник Федерация лыжных гонок России объявила состав российской команды на Олимпийские игры

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Перед стартом лыжной многодневки "Тур де Ски" Денис Спицов проходил в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине последним номером. Об этом ТАСС рассказал тренер национальной команды Егор Сорин.

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Во вторник Федерация лыжных гонок России объявила состав национальной команды на Олимпиаду в Пекине. В него в том числе вошел Спицов. На "Тур де Ски" российский лыжник занял четвертое место в общем зачете.

"Хорошо, что на "Тур де Ски" Денис Спицов доказал свой класс, - сказал Сорин. - После этапа Кубка мира в Давосе он проходил [в состав], но последим номером, а на многодневке он себя проявил в полной красе, показал, на что способен".

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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