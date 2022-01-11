Тренера женской сборной Эстонии по фехтованию подозревают в мошенничестве на €13 тыс.

ТАЛЛИН, 11 января. /ТАСС/. Прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело против тренера женской сборной Эстонии по фехтованию Кайдо Кааберма по подозрению в мошенничестве. Об этом во вторник сообщила окружной прокурор Аннели Мазинг.

"Мы можем подтвердить, что в прокуратуру поступило сообщение о преступлении, на основании которого мы для выяснения обстоятельств начали уголовное производство по статье о мошенничестве", - приводит слова прокурора портал ERR.

По словам Мазинг, дело возбуждено на основании публикации в газете Eesti Ekspress. В нем издание сообщило, что Кааберма предъявил в Эстонии два оформленных в России чека на сумму свыше €13 тыс., о существовании которых предполагаемый эмитент не знал. Кааберма утверждает, что правонарушений не совершал.

Под руководством специалиста женская сборная Эстонии по фехтованию на шпагах завоевала золотые медали командного турнира на Олимпиаде в Токио.