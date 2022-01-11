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Олимпиада-2022 в Пекине

Сорин рассказал о подготовке лыжников к Олимпиаде после отмены этапов Кубка мира

В понедельник Международная федерация лыжного спорта отменила последний предолимпийский этап в Словении

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российские лыжники продолжат готовиться к Олимпийским играм в Пекине в условиях среднегорья в Италии. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной России Егор Сорин.

В понедельник Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила последний предолимипийский этап Кубка мира в Словении.

"Будем готовиться так же, как и планировали. Проводим сбор в условиях среднегорья в Италии. Группа [Юрия] Бородавко находится на такой же высоте в 30 км от нас. Единственное, мы теперь не поедем на этапы Кубка мира, будем соревноваться где-то рядом, искать возможность проводить какие-то контрольные старты или соревнования FIS", - сказал Сорин.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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