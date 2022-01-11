Организаторы надеются на 70-процентную заполняемость трибун на Матче звезд Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы Матча звезд Единой лиги ВТБ рассчитывают, что игра пройдет при 70-процентной заполняемости трибун. Об этом ТАСС рассказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Игра пройдет в Москве на "ВТБ-Арене" 20 февраля.

"Это знаковая история для Единой лиги ВТБ, важная точка, - сказал Кущенко. - Если эпидемиологическая обстановка в столице будет позволять, то мы мечтаем о 70-процентной заполняемости трибун. Вместимость будет порядка 11 тыс. человек. Московские власти, надо отдать должное, всегда идут нам навстречу, если возможно. Но при этом они требуют четкого выполнения всех протокольных вещей, которые мы несомненно выполняем".

Впервые в истории проведения Матча звезд Единой лиги ВТБ ведущим мероприятия будет не Иван Ургант. Ими будут стендап-комики Нурлан Сабуров и Евгений Чебатков.

"Ваня крут, он очень баскетбольный, мы ему очень благодарны и я персонально. Но пришло время попробовать что-то другое: возможно, сегмент зрителей будет другим, - считает Кущенко. - Матч звезд - это же не только про баскетбол, и если вы вспомните, то последние матчи - они все в каких-то экспериментах. То в стиле мюзикла "Ромео и Джульетта", то с интеграцией айтишных историй, баскетбол в темноте был".