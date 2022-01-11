Суд оштрафовал ЦСКА на 150 тыс. рублей за поведение болельщиков на матче с "Арсеналом"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей футбольный клуб ЦСКА за поведение болельщиков на матче 18 тура российской премьер-лиги с "Арсеналом". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным ФК ЦСКА по ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ ("Нарушение организатором официального спортивного соревнования правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований"), по решению суда назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей", - сказали в суде.

Как следует из материалов дела об административном правонарушении, ЦСКА признали виновным в нарушении регламента чемпионата России по футболу, так как он не согласовал с МВД проведение матча. Кроме того, клуб не обеспечил безопасность при проведении игры.

В конце декабря прошлого года Савеловский суд Москвы оштрафовал футбольный клуб ЦСКА на 100 тыс. рублей за поведение его болельщиков во время матча с "Зенитом" в столице.

В конце ноября матч ЦСКА - "Зенит" на стадионе "ВЭБ-Арена" завершился победой команды из Петербурга со счетом 2:0. Фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу в конце матча, несколько десятков болельщиков было задержано. Сотрудниками полиции в отношении них было составлено более 50 протоколов по статье 20.31 КоАП РФ ("Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований"), в том числе 14 протоколов - за использование пиротехнических изделий. Большую часть задержанных приговорили к штрафам и запрету посещать матчи сроком на два года. Кроме этого, в МВД заявили, что стадион "ВЭБ-Арена" не соответствовал правилам безопасности.