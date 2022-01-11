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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Фигуристы Мишина и Галлямов выступят последними в короткой программе на чемпионате Европы

Короткую программу спортивные пары покажут 12 января, произвольную - 13 января
Анастасия Мишина и Александр Галлямов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАЛЛИН, 11 января. /ТАСС/. Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов завершат выступления спортивных пар в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

Жеребьевка спортивных пар в связи с эпидемиологической ситуацией прошла в цифровом формате без участия спортсменов. Жребий определил компьютер.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выйдут на лед 19-ми, действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - 20-ми, Мишина и Галлямов - 21-ми.

Короткую программу спортивные пары покажут 12 января, произвольную - 13 января.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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