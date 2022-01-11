Похороны двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Алябьева пройдут 13 января

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Прощание с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону Анатолием Алябьевым и его похороны пройдут 13 января в Токсово (Ленинградская область). Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Алябьев умер во вторник, месяц назад ему исполнилось 70 лет. Причиной смерти стал коронавирус.

"13 января в 13:00 в соборе святого Архистратига Божия Михаила начнется отпевание двукратного олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева. Легендарный биатлонист будет похоронен на Кузьмоловском кладбище", - говорится в сообщении пресс-службы.

На Олимпийских играх 1980 года Алябьев выиграл две золотые и одну бронзовую награду. На чемпионатах мира он завоевал две бронзовые медали.