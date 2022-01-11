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Фигурист Мозалев выступит предпоследним в короткой программе на чемпионате Европы

Соревнования стартуют в Таллине 12 января
Андрей Мозалев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Андрей Мозалев
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАЛЛИН, 11 января. /ТАСС/. Российский фигурист Андрей Мозалев выступит с короткой программой предпоследним из 34 участников чемпионата Европы в Таллине. Из-за пандемии жеребьевка прошла без участия спортсменов.

Евгений Семененко выйдет на лед 29-м, чемпион России Марк Кондратюк - 25-м.

Последним в соревновании мужчин с короткой программой выступит итальянец Даниэль Грассль.

Первенство континента стартует короткой программой у мужчин 12 января на ледовой арене "Тондираба" в Таллине. Мужчины представят произвольные программы 14 января.

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