Фигурист Мозалев выступит предпоследним в короткой программе на чемпионате Европы

ТАЛЛИН, 11 января. /ТАСС/. Российский фигурист Андрей Мозалев выступит с короткой программой предпоследним из 34 участников чемпионата Европы в Таллине. Из-за пандемии жеребьевка прошла без участия спортсменов.

Евгений Семененко выйдет на лед 29-м, чемпион России Марк Кондратюк - 25-м.

Последним в соревновании мужчин с короткой программой выступит итальянец Даниэль Грассль.

Первенство континента стартует короткой программой у мужчин 12 января на ледовой арене "Тондираба" в Таллине. Мужчины представят произвольные программы 14 января.