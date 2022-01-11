Умер бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года по плаванию Владимир Долгов

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года по плаванию Владимир Долгов умер в возрасте 61 года. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

"10 января на 62-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался воспитанник харьковской школы плавания "Динамо", бронзовый призер Олимпийских игр в Москве, кавалер ордена Дружбы народов Владимир Долгов", - говорится в сообщении.

На Олимпийских играх 1980 года в Москве Долгов стал обладателем бронзовой медали на дистанции 100 м на спине.