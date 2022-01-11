Кущенко: среди клубов Единой лиги ВТБ нет вспышек заболеваний ковидом

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Больших вспышек заболеваний баскетболистов коронавирусной инфекцией пока не выявлено в клубах Единой лиги ВТБ. Об этом ТАСС рассказал президент лиги Сергей Кущенко.

Из-за вспышек заболеваний коронавирусом в клубах с начала января в Континентальной хоккейной лиге были отменены 14 матчей.

"Ковид и травмы поменяли конструкцию многих команд в этом сезоне: они не могут выйти на те идеи, которые были в начале сезона. Интрига в чемпионате лиги всегда интересна, но не хочется, чтобы она возникала за счет болезней и травм. Мы в первую очередь заботимся о том, чтобы матчи проходили в ковидных протоколах, принятых лигой, регионами", - сказал Кущенко.

"Если говорить про коронавирус, то мы, НБА (Национальная баскетбольная ассоциация - прим. ТАСС), Евролига выдерживаем примерно одни и те же регламентные вещи. Мы просим клубы стараться больше тестировать игроков, чтобы вовремя выявить и вовремя изолировать. Пока больших вспышек у нас не было, и надеюсь, так будет продолжаться. Хотим избежать большого количества переносов матчей, а мы видим, что это происходит и в НБА, и в Евролиге, и в других видах спорта", - добавил Кущенко.

Коронавирус влияет и на доходы клубов, отметил глава лиги. "Продажи билетов страдают, болельщики приходят на арены, едят, покупают мерч - сейчас все это сильно урезано. Конечно, у клубов существенные потери в связи с коронавирусными ограничениями, но мы вынуждены идти на эти мероприятия, потому что важно сохранить здоровье игроков и тех же болельщиков. Коммуникация лиги с министерством спорта, с правительством находится на высочайшем уровне", - подчеркнул Кущенко.