Международная федерация проверит причины отстранения от соревнований белорусских лыжниц

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) начала проверку причин отстранения от соревнований белорусских лыжниц Светланы Андриюк и Дарьи Долидович. Об этом ТАСС сообщили в FIS.

Во вторник Андриюк и Долидович заявили Рейтер, что их лишили возможности участвовать в соревнованиях из-за поддержки оппозиционных политических сил в Белоруссии. Спортсменки отметили, что Белорусская федерация лыжных гонок в прошлом месяце деактивировала их индивидуальные идентификационные номера в FIS, которые необходимы для участия в соревнованиях.

"FIS подтверждает, что коды FIS двух спортсменов в нашей базе данных в настоящее время отображаются как "неактивные", - говорится в заявлении международной федерации. - FIS связывается с Белорусской федерацией лыжных гонок, чтобы получить всю информацию об упомянутых спортсменах, и предоставит любую новую информацию по мере ее поступления".

Андриюк 22 года, отсутствие права выступать на соревнованиях FIS лишило ее возможности квалифицироваться на Олимпийские игры в Пекине. Долидович 17 лет, она является дочерью участника семи Олимпиад Сергея Долидовича.

В Белорусской федерации лыжных гонок на запрос ТАСС на момент публикации новости ответа не предоставили.