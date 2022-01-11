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КХЛ

Перенесенный из Нур-Султана матч КХЛ между "Барысом" и "Ак Барсом" пройдет в Казани

Команды встретятся 17 января
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 11 января. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Барысом" и "Ак Барсом", который был перенесен из Нур-Султана, пройдет в Казани. Об этом сообщает пресс-служба "Ак Барса".

Встреча состоится 17 января.

Матч "Барыс" - "Ак Барс" должен был пройти 17 января в Нур-Султане. Решение о переносе игры в Россию принято по причине нестабильной обстановки в Казахстане.

"Ак Барс" набрал 64 очка после 47 матчей и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. "Барыс" с 48 очками в 47 играх располагается на восьмой строчке.

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