Нападающий "Далласа" Гурьянов попал в ковид-протокол НХЛ

ТАСС, 11 января. Российский нападающий "Далласа" Денис Гурьянов помещен в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также в ковид-протокол попал канадский голкипер "Далласа" Брэйден Холтби.

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного результата теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

Гурьянову 24 года, он был выбран "Далласом" на драфте 2015 года под общим 12-м номером. В текущем сезоне нападающий провел 31 матч и набрал 14 очков (шесть шайб + восемь результативных передач).

"Даллас" занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 36 очков в 32 матчах.