{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Нападающий "Далласа" Гурьянов попал в ковид-протокол НХЛ

Также в список включен голкипер команды Брэйден Холтби
Нападающий "Далласа" Денис Гурьянов AP Photo/Joe Puetz
Описание
Нападающий "Далласа" Денис Гурьянов
© AP Photo/Joe Puetz

ТАСС, 11 января. Российский нападающий "Далласа" Денис Гурьянов помещен в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также в ковид-протокол попал канадский голкипер "Далласа" Брэйден Холтби.

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного результата теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

Гурьянову 24 года, он был выбран "Далласом" на драфте 2015 года под общим 12-м номером. В текущем сезоне нападающий провел 31 матч и набрал 14 очков (шесть шайб + восемь результативных передач).

"Даллас" занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 36 очков в 32 матчах.

Теги
НХЛ
НХЛ
Никлас Лидстрём назначен вице-президентом "Детройта" по хоккейным операциям
В составе команды он четырежды становился обладателем Кубка Стэнли
Читать полностью