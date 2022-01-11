"Йокерит" во второй раз победил московское "Динамо" в сезоне КХЛ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" уступило хельсинкскому "Йокериту" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 2 355 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Никлас Енсен (32-я минута), Отто Лескинен (49), Ханнес Бьёрнинен (59). У проигравших отличились Антон Ведин (27) и Роб Клинкхаммер (53).

"Йокерит" одержал вторую победу над "Динамо" в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Ранее команды обменялись домашними победами со счетом 3:1 (15 ноября в Москве) и 5:1 (5 января в Хельсинки).

"Динамо" с 64 очками в 48 матчах занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. "Йокерит" идет третьим, набрав 64 очка после 47 встреч.

В следующем туре подопечные Алексея Кудашова 13 января должны провести домашний матч против столичного "Спартака", "Йокерит" в ближайшей игре 19 января дома встретится с петербургским СКА. В другом матче игрового дня подольский "Витязь" дома в овертайме уступил череповецкой "Северстали" со счетом 2:3. Еще два матча "Торпедо" - "Барыс" и ЦСКА - "Сочи", запланированные на 11 января, были отменены из-за случаев заражения коронавирусом у команд-хозяев.