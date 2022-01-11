СКА потерпел первое поражение в КХЛ под руководством Ротенберга, уступив "Ак Барсу"

ТАСС, 11 января. Казанский "Ак Барс" со счетом 3:1 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в петербургском Ледовом дворце в присутствии 6 106 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Пер Линдхольм (4-я минута), Никита Дыняк (20) и Джордан Уил (60). У СКА отличился Никита Гусев (9). На 43-й минуте встречи шайба нападающего СКА Евгения Кетова в ворота "Ак Барса" была отменена после видеопросмотра.

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов пропускал встречу из-за восстановления после заражения коронавирусом. По словам президента КХЛ Алексея Морозова, других заболевших в казанском клубе нет.

Это поражение стало первым для петербургского клуба под руководством Романа Ротенберга, который 4 января сменил на посту главного тренера Валерия Брагина. Брагин занял должность старшего тренера. Ротенберг до этого был начальником команды.

СКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 66 очков в 47 матчах. "Ак Барс" идет третьим на Востоке с 66 очками в 48 встречах. Казанский клуб гарантировал себе участие в плей-офф, поскольку идущий на девятой строчке хабаровский "Амур" потерял шансы на третье место в турнирной таблице. Ранее участие в розыгрыше Кубка Гагарина себе гарантировали челябинский "Трактор" и магнитогорский "Металлург".

В следующем матче петербуржцы 13 января примут "Сочи", "Ак Барс" в тот же день сыграет в гостях с ярославским "Локомотивом".