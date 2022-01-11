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КХЛ

СКА потерпел первое поражение в КХЛ под руководством Ротенберга, уступив "Ак Барсу"

Победа позволила казанцам досрочно выйти в плей-офф
Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг (в центре) Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг (в центре)
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 11 января. Казанский "Ак Барс" со счетом 3:1 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в петербургском Ледовом дворце в присутствии 6 106 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Пер Линдхольм (4-я минута), Никита Дыняк (20) и Джордан Уил (60). У СКА отличился Никита Гусев (9). На 43-й минуте встречи шайба нападающего СКА Евгения Кетова в ворота "Ак Барса" была отменена после видеопросмотра.

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов пропускал встречу из-за восстановления после заражения коронавирусом. По словам президента КХЛ Алексея Морозова, других заболевших в казанском клубе нет.

Это поражение стало первым для петербургского клуба под руководством Романа Ротенберга, который 4 января сменил на посту главного тренера Валерия Брагина. Брагин занял должность старшего тренера. Ротенберг до этого был начальником команды.

СКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 66 очков в 47 матчах. "Ак Барс" идет третьим на Востоке с 66 очками в 48 встречах. Казанский клуб гарантировал себе участие в плей-офф, поскольку идущий на девятой строчке хабаровский "Амур" потерял шансы на третье место в турнирной таблице. Ранее участие в розыгрыше Кубка Гагарина себе гарантировали челябинский "Трактор" и магнитогорский "Металлург".

В следующем матче петербуржцы 13 января примут "Сочи", "Ак Барс" в тот же день сыграет в гостях с ярославским "Локомотивом". 

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1СКА4724334211144-9766
2Динамо М4826222214159-11964
3Йокерит4722522412143-11364
4ЦСКА4718831413120-10763
5Северсталь4818552513127-11463
6Спартак4819522218122-11856
7Локомотив4719313615113-10355
8Динамо Мн4718414416138-14454
9Торпедо4720103419117-11349
10Витязь489426720121-14943
11Сочи4713413224110-13141
12Динамо Р45932542293-14337
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Трактор4923661211150-11573
2Металлург4826440311164-12071
3Ак Барс4821450612129-10966
4Салават Юлаев4624313312131-9662
5Авангард4724311117137-10458
6Сибирь4818442317106-10357
7Нефтехимик4815333519117-13850
8Барыс4714442221127-13848
9Амур501234442397-12546
10Автомобилист4414214221122-12740
11Адмирал47904322983-14731
12Куньлунь487112532101-19825

 

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