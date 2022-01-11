СКА потерпел первое поражение в КХЛ под руководством Ротенберга, уступив "Ак Барсу"

ТАСС, 11 января. Казанский "Ак Барс" со счетом 3:1 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в петербургском Ледовом дворце в присутствии 6 106 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Пер Линдхольм (4-я минута), Никита Дыняк (20) и Джордан Уил (60). У СКА отличился Никита Гусев (9). На 43-й минуте встречи шайба нападающего СКА Евгения Кетова в ворота "Ак Барса" была отменена после видеопросмотра.
Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов пропускал встречу из-за восстановления после заражения коронавирусом. По словам президента КХЛ Алексея Морозова, других заболевших в казанском клубе нет.
Это поражение стало первым для петербургского клуба под руководством Романа Ротенберга, который 4 января сменил на посту главного тренера Валерия Брагина. Брагин занял должность старшего тренера. Ротенберг до этого был начальником команды.
СКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 66 очков в 47 матчах. "Ак Барс" идет третьим на Востоке с 66 очками в 48 встречах. Казанский клуб гарантировал себе участие в плей-офф, поскольку идущий на девятой строчке хабаровский "Амур" потерял шансы на третье место в турнирной таблице. Ранее участие в розыгрыше Кубка Гагарина себе гарантировали челябинский "Трактор" и магнитогорский "Металлург".
В следующем матче петербуржцы 13 января примут "Сочи", "Ак Барс" в тот же день сыграет в гостях с ярославским "Локомотивом".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|СКА
|47
|24
|3
|3
|4
|2
|11
|144-97
|66
|2
|Динамо М
|48
|26
|2
|2
|2
|2
|14
|159-119
|64
|3
|Йокерит
|47
|22
|5
|2
|2
|4
|12
|143-113
|64
|4
|ЦСКА
|47
|18
|8
|3
|1
|4
|13
|120-107
|63
|5
|Северсталь
|48
|18
|5
|5
|2
|5
|13
|127-114
|63
|6
|Спартак
|48
|19
|5
|2
|2
|2
|18
|122-118
|56
|7
|Локомотив
|47
|19
|3
|1
|3
|6
|15
|113-103
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|18
|4
|1
|4
|4
|16
|138-144
|54
|9
|Торпедо
|47
|20
|1
|0
|3
|4
|19
|117-113
|49
|10
|Витязь
|48
|9
|4
|2
|6
|7
|20
|121-149
|43
|11
|Сочи
|47
|13
|4
|1
|3
|2
|24
|110-131
|41
|12
|Динамо Р
|45
|9
|3
|2
|5
|4
|22
|93-143
|37
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Трактор
|49
|23
|6
|6
|1
|2
|11
|150-115
|73
|2
|Металлург
|48
|26
|4
|4
|0
|3
|11
|164-120
|71
|3
|Ак Барс
|48
|21
|4
|5
|0
|6
|12
|129-109
|66
|4
|Салават Юлаев
|46
|24
|3
|1
|3
|3
|12
|131-96
|62
|5
|Авангард
|47
|24
|3
|1
|1
|1
|17
|137-104
|58
|6
|Сибирь
|48
|18
|4
|4
|2
|3
|17
|106-103
|57
|7
|Нефтехимик
|48
|15
|3
|3
|3
|5
|19
|117-138
|50
|8
|Барыс
|47
|14
|4
|4
|2
|2
|21
|127-138
|48
|9
|Амур
|50
|12
|3
|4
|4
|4
|23
|97-125
|46
|10
|Автомобилист
|44
|14
|2
|1
|4
|2
|21
|122-127
|40
|11
|Адмирал
|47
|9
|0
|4
|3
|2
|29
|83-147
|31
|12
|Куньлунь
|48
|7
|1
|1
|2
|5
|32
|101-198
|25