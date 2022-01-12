Предолимпийский чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в Таллине

ТАЛЛИН, 12 января. /ТАСС/. Чемпионат Европы по фигурному катанию, на котором российские фигуристы должны поставить финальную точку в национальном отборе на Олимпийские игры в Пекине, стартует в среду на ледовой арене "Тондираба" в Таллине. Турнир соберет в общей сложности 171 спортсмена из 38 стран.

За место в основном составе национальной команды российские фигуристы боролись на декабрьском чемпионате России в Санкт-Петербурге. По итогам турнира право на участие в чемпионате Европы в соревнованиях одиночниц завоевали Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, среди мужчин - Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Евгений Семененко. В турнире спортивных пар выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В соревнованиях танцевальных дуэтов Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Без громкой замены прямо перед стартом европейского первенства не обошлось - Коляда не смог улететь в Эстонию из-за травмы ноги. Двукратному бронзовому призеру чемпионатов Европы понадобится около недели на восстановление, а заменить его выпала возможность Андрею Мозалеву. В основной состав сборной по итогам национального чемпионата он не вошел, хотя и занял третье место - эта честь была оказана Семененко, так как он успешно выступил в прошлом сезоне. Теперь же у Мозалева будет шанс еще раз доказать свои претензии на место в олимпийском составе, и в случае его успеха перед Федерацией фигурного катания на коньках России может возникнуть сложная дилемма при окончательном выборе состава.

Но основное внимание будет приковано к турниру одиночниц - эти соревнования на чемпионате Европы в Эстонии будут самыми представительными, в Таллине выступят 37 спортсменок. Самая юная из них - 15-летняя Валиева. А самой взрослой из участниц европейского чемпионата будет 30-летняя Даша Грм, семикратная чемпионка Словении, которая в седьмой раз примет участие в чемпионате Старого Света.

В ожидании сюрпризов

От российских одиночниц на предстоящем турнире ждут только полностью занятого пьедестала. Единственный возникающий вопрос - в каком порядке на нем окажутся Трусова и Щербакова, ведь вот уже который старт подряд в лидерстве абсолютной рекордсменки мира Валиевой, сумевшей найти четкий баланс между высочайшей техникой и выразительностью катания, уже практически никто не сомневается. А вот трехкратная чемпионка России Щербакова в Санкт-Петербурге стала только третьей, пропустив вперед Трусову, и за месяц до Олимпиады перед девушками стоят сложнейшие задачи. Щербаковой во что бы то ни стало нужно отстоять свое реноме, Трусовой - закрепить успех.