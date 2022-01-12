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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Предолимпийский чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в Таллине

В первый день турнира с короткими программами выступят мужчины и спортивные пары
Александра Трусова, Камила Валиева и Анна Щербакова Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Александра Трусова, Камила Валиева и Анна Щербакова
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАЛЛИН, 12 января. /ТАСС/. Чемпионат Европы по фигурному катанию, на котором российские фигуристы должны поставить финальную точку в национальном отборе на Олимпийские игры в Пекине, стартует в среду на ледовой арене "Тондираба" в Таллине. Турнир соберет в общей сложности 171 спортсмена из 38 стран.

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За место в основном составе национальной команды российские фигуристы боролись на декабрьском чемпионате России в Санкт-Петербурге. По итогам турнира право на участие в чемпионате Европы в соревнованиях одиночниц завоевали Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, среди мужчин - Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Евгений Семененко. В турнире спортивных пар выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В соревнованиях танцевальных дуэтов Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Без громкой замены прямо перед стартом европейского первенства не обошлось - Коляда не смог улететь в Эстонию из-за травмы ноги. Двукратному бронзовому призеру чемпионатов Европы понадобится около недели на восстановление, а заменить его выпала возможность Андрею Мозалеву. В основной состав сборной по итогам национального чемпионата он не вошел, хотя и занял третье место - эта честь была оказана Семененко, так как он успешно выступил в прошлом сезоне. Теперь же у Мозалева будет шанс еще раз доказать свои претензии на место в олимпийском составе, и в случае его успеха перед Федерацией фигурного катания на коньках России может возникнуть сложная дилемма при окончательном выборе состава.

Но основное внимание будет приковано к турниру одиночниц - эти соревнования на чемпионате Европы в Эстонии будут самыми представительными, в Таллине выступят 37 спортсменок. Самая юная из них - 15-летняя Валиева. А самой взрослой из участниц европейского чемпионата будет 30-летняя Даша Грм, семикратная чемпионка Словении, которая в седьмой раз примет участие в чемпионате Старого Света.

В ожидании сюрпризов

От российских одиночниц на предстоящем турнире ждут только полностью занятого пьедестала. Единственный возникающий вопрос - в каком порядке на нем окажутся Трусова и Щербакова, ведь вот уже который старт подряд в лидерстве абсолютной рекордсменки мира Валиевой, сумевшей найти четкий баланс между высочайшей техникой и выразительностью катания, уже практически никто не сомневается. А вот трехкратная чемпионка России Щербакова в Санкт-Петербурге стала только третьей, пропустив вперед Трусову, и за месяц до Олимпиады перед девушками стоят сложнейшие задачи. Щербаковой во что бы то ни стало нужно отстоять свое реноме, Трусовой - закрепить успех.

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При этом не стоит забывать, что совсем недавно - на ноябрьском этапе серии Гран-при в Турине - короткую программу у Щербаковой смогла выиграть 22-летняя Луна Хендрикс из Бельгии. А значит, в соревновании одиночниц и на этот раз могут быть сюрпризы.

В соревнованиях пар российские фигуристы также выглядят фаворитами - за сборную России в Таллине в ранге действующих чемпионов мира и с лучшими баллами в сезоне (227,28) выступят Мишина и Галлямов, и это будет их дебют на европейском турнире. Не менее серьезные амбиции и у двух других российских пар - действующих чемпионов Европы Бойковой и Козловского, а также двукратных победителей европейских первенств Тарасовой и Морозова.

В танцах на льду в Таллине за российскую команду выступят чемпионы мира Синицина и Кацалапов, которые на чемпионате России в Санкт-Петербурге снялись с соревнований перед произвольным танцем из-за рецидива травмы спины у Кацалапова. Долгожданная дуэль россиян и серебряных призеров Олимпиады в Пхёнчхане французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона откладывается - соперники решили пропустить европейский старт, опасаясь проблем, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Стоит упомянуть и тот факт, что на последнем чемпионате Европы в австрийском Граце пятикратные победители европейских первенств Пападакис и Сизерон проиграли именно Синициной и Кацалапову.

В ранге действующих чемпионов России в Таллине выступят Александра Степанова и Иван Букин. В качестве дебютантов - молодой танцевальный дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые смогли завоевать на национальном чемпионате серебряные медали. Первыми на чемпионате Европы предстоит выступить одиночникам и парам с короткими программами, 13 января начнут свои выступления одиночницы, а также определятся победители в соревнованиях спортивных пар. 14 января ритм-танец представят танцевальные дуэты, а также определятся победители в мужском одиночном катании, 15 января будут разыграны два оставшихся комплекта наград - в танцах на льду и турнире женщин.

В последний раз Таллин принимал чемпионат Европы 12 лет назад, перед Олимпиадой в Ванкувере. Тогда российская команда завоевала на нем три золотые и две бронзовые медали: победителем чемпионата в мужском одиночном катании стал Евгений Плющенко, в соревнованиях пар - Юко Кавагути и Александр Смирнов, в танцах на льду - Оксана Домнина и Максим Шабалин. На последнем чемпионате Европы в Граце россияне взяли золото во всех четырех дисциплинах - чемпионами Европы были Алена Косторная, Дмитрий Алиев, Бойкова и Козловский, а также Синицина и Кацалапов.

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