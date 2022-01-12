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НХЛ

Передача Ничушкина не спасла "Колорадо" от поражения в матче НХЛ с "Нэшвиллом"

"Нэшвилл" одержал победу в овертайме со счетом 5:4
Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин AP Photo/Mark Zaleski
Описание
Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин
© AP Photo/Mark Zaleski

ТАСС, 12 января. "Нэшвилл" в овертайме одержал победу над "Колорадо" со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Таннер Жанно (3-я минута), Люк Кунин (20, 38) и Мэтт Дюшен (51, 64). У проигравших отличились Николя Обе-Кубель (29), Андре Бураковски (32), Натан Маккиннон (46) и Кейл Макар (54).

В эпизоде с голом Макара результативной передачей отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. В текущем сезоне на его счету 17 (10 голов + 7 передач) очков в 20 матчах.

"Нэшвилл" и "Колорадо" занимают первые два места в турнирной таблице Центрального дивизиона. В активе "Нэшвилла" 50 очков в 37 матчах, "Колорадо" набрал 47 очков в 33 играх. В следующем матче "Нэшвилл" 14 января примет "Баффало", "Колорадо" 15 января дома сыграет с "Аризоной".

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