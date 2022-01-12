Рожков заявил, что 90% российских паралимпийцев вакцинированы перед Играми

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российская команда паралимпийцев перед поездкой на Игры в Пекин вакцинирована от коронавирусной инфекции на 90%. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России, глава российской делегации на зимних Играх Павел Рожков.

"Если у оргкомитета Токио не было требований по обязательной вакцинации, то на Играх в Пекине, если ты не вакцинирован - карантин в 21 день. Находиться там 21 день, не тренироваться, не выступать - таких возможностей нет. На сегодняшний день уже 90% нашей команды полностью вакцинировано. По сравнению с Токио этот процесс идет легче - все все видят, все все понимают".

На Паралимпийских играх в Токио организационный комитет рекомендовал участникам Игр пройти вакцинацию от COVID-19. С целью уменьшения риска распространения коронавирусной инфекции среди членов паралимпийской делегации исполком ПКР принял решение об обязательной вакцинации официальных лиц, тренеров, специалистов, врачей, массажистов, сопровождающих инвалидов I группы и всего персонала спортсменов. Также вакцинированными были примерно 50% спортсменов с учетом определенных индивидуальных особенностей, связанных с ограничением здоровья.