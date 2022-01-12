Абдикаримову выдвинули в совет спортсменов Международного паралимпийского комитета

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Участница зимних Паралимпийских игр 2014 и 2018 годов, трехкратный серебряный призер чемпионата Европы по легкой атлетике 2016 года в гонках на спортивных колясках Акжана Абдикаримова примет участие в выборах в совет спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"Международный паралимпийский комитет опубликовал список кандидатов в совет спортсменов, - сообщил Рожков. - На три места в совете претендуют восемь спортсменов. От Паралимпийского комитета России была выдвинута кандидатура трехкратного серебряного призера чемпионата Европы по легкой атлетике в гонках на спортивных колясках, члена паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Акжаны Абдикаримовой. Выбирать кандидатов будут спортсмены, которые примут в Паралимпийских зимних играх в Пекине".

"Кандидатура Абдикаримовой утверждена исполкомом ПКР после предварительных консультаций со старшими тренерами сборных команд России по паралимпийским зимним видам спорта, - отметил Рожков. - Претенденты на попадание в совет спортсменов МПК должны соответствовать определенным критериям, таким как высокий уровень владения английским языком, быть действующим спортсменом или участником зимних Игр в Сочи или Пхёнчхане, чему Акжана полностью соответствует".

Выборы в совет спортсменов МПК пройдут во время зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине.