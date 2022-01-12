Сборные России по бобслею и скелетону вылетят на Олимпиаду в Пекине 31 января

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Олимпийские команды России по бобслею и скелетону вылетят на Игры в Пекине 31 января из Москвы. Об этом ТАСС сообщил представитель Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

"Вылет из Москвы в Пекин сборных страны по бобслею и скелетону запланирован на 31 января, летим чартером вместе с другими российскими олимпийцами", - сказал Пархоменко.

Состав олимпийских команд России по бобслею и скелетону будет определен по итогам заключительного этапа Кубка мира, который пройдет с 14 по 16 января в швейцарском Санкт-Морице.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.