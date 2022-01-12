У российских фигуристов не выявили коронавирус перед стартом чемпионата Европы

ТАЛЛИН, 12 января. /ТАСС/. Тесты на коронавирус всех российских спортсменов перед стартом чемпионата Европы по фигурному катанию дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Соревнования стартуют в Таллине в среду. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой тесты на коронавирус на чемпионате Европы проводятся в ежедневном режиме. Все спортсмены уже прибыли в Таллин и прошли тестирование.

"Все тесты [на коронавирус] российских фигуристов отрицательные", - сказал Коган.

Россию на чемпионате Европы в женском одиночном катании представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, в мужском - Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Евгений Семененко. В турнире спортивных пар выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В соревнованиях танцевальных дуэтов от России выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Чемпионат Европы завершится 16 января.