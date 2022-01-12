Саночница Иванова призналась, что выступала на этапе Кубка мира с дискомфортом в ноге

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российская саночница Татьяна Иванова, победившая в воскресенье в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде, еще не до конца восстановилась после тяжелой травмы ноги и испытывала дискомфорт во время соревнований. Об этом Иванова сообщила ТАСС.

Чемпионка мира 2019 года Иванова получила травму ноги 21 ноября во время командной гонки на первом этапе Кубка мира в Китае, российские врачи диагностировали у спортсменки повреждение связок и трещину в таранной кости. Было решено обойтись без операции, с конца ноября Иванова проходила лечение в одном из московских медицинских центров. 22 декабря врач разрешил не до конца оправившейся после травмы саночнице вернуться в спорт при условии постоянного медицинского контроля. В минувшее воскресенье на этапе Кубка мира в Сигулде Иванова стала третьей в классической гонке и первой - в спринте.

"Что касается моего выступления на последнем этапе Кубка мира в Сигулде, то я немного расстроена тем, что не могу пока полноценно стартовать из-за дискомфорта в ноге, - сказала 30-летняя Иванова. - Кроме того, было не самое лучшее прохождение моей любимой трассы. Но я все равно счастлива, что сумела стать третьей, а также завоевать в спринте золотую медаль".

"Пока я хожу в ортезе и на костылях, также мне на ногу была сделана специальная защита, которую используем на тренировках, а на соревнованиях она более легкой конструкции, - продолжила спортсменка. - Я делаю все, чтобы полностью восстановиться к Олимпийским играм, куда должна поехать без костылей, а выступать без защиты. Нахожусь под постоянным контролем врача и массажиста сборной, на прошлой неделе в Латвии я прошла дополнительное обследование. Многие удивляются тому, что я так скоро вернулась в спорт, но главное, что я сама верила в свое возвращение".

Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля, саночники разыграют в Китае четыре комплекта наград. До начала Игр состоятся два этапа Кубка мира - в немецком Оберхофе (с 14 по 16 января) и швейцарском Санкт-Морице (22-23 января).