Саночница Иванова заявила, что не боится вернуться на олимпийскую трассу, где сломала ногу

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Саночница Татьяна Иванова не будет испытывать чувство страха на Играх в Пекине во время выступления на олимпийской трассе, на которой в ноябре получила тяжелую травму ноги. Об этом спортсменка заявила ТАСС.

"Наоборот, мне будет интересно вернуться, потому что придется бороться там со своей головой, - заявила Иванова, отвечая на вопрос, не будет ли испытывать страха, вернувшись на пекинскую трассу. - Я выйду для того, чтобы избежать той ошибки, которую допустила тогда. Мне будет интересно и, думаю, сложно в какой-то момент. Но при поддержке моих болельщиков у меня должно все получиться".

Чемпионка мира 2019 года Иванова получила травму ноги 21 ноября во время командной гонки на первом этапе Кубка мира в Китае, российские врачи диагностировали у спортсменки повреждение связок и трещину в таранной кости. Было решено обойтись без операции, с конца ноября Иванова проходила лечение в одном из московских медицинских центров. 22 декабря врачи разрешили не до конца оправившейся после травмы саночнице вернуться в спорт при условии постоянного медицинского контроля. В понедельник главный тренер сборной России Сергей Чудинов сообщил ТАСС, что Иванова включена в состав олимпийской команды на Игры в Пекине.

Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля, саночники разыграют в Китае четыре комплекта наград.