Лондонский суд обязал китайскую компанию выплатить Английской премьер-лиге $212 млн

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Английская премьер-лига (АПЛ) через лондонский суд добилась выплаты китайской компанией потокового телевидения PPLive Sports International $212 млн по контракту на телетрансляции матчей, который был расторгнут из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает в среду газета Financial Times.

Согласно вердикту Высокого суда Лондона вещатель из Гонконга, которым владеет китайская компания Suning, нынешний владелец итальянского футбольного клуба "Интер", не имел оснований удерживать платежи по сделке на право телетрансляции в размере $700 млн. Контракт сорвался, когда PPLive не внесла первые платежи на фоне вспышки коронавируса в Европе. АПЛ была вынуждена перенести матчи в марте 2020 года из-за пандемии, возобновившиеся в июне игры высшего дивизиона Англии по футболу проходили без болельщиков.

АПЛ расторгла соглашение и подала в суд на PPLive в 2020 году, на что стриминговая компания ответила встречным иском. Спор был сосредоточен на пропущенных платежах со стороны PPLive, которая должна была оплатить стоимость контракта в рассрочку.

Английская премьер-лига приветствовала судебное решение и заявила, что начнет процесс возмещения затрат с PPLive. АПЛ будет "решительно защищать свои договорные права, когда у нее не останется другого выбора", говорится в заявлении. Китайская компания потокового телевидения судебный вердикт не стала комментировать.

Английская премьер-лига продала в ноябре прошлого года NBC права на телетрансляцию футбольных матчей в США на 2022-2028 годы за $2,7 млрд. Главными конкурентами NBC в заключении контракта были ViacomCBS и Disney ESPN. Предыдущее соглашение с телекомпанией было заключено в 2015 году на сумму $1 млрд.

В мае АПЛ продала права на телетрансляцию матчей в Великобритании нынешним партнерам Sky, BT и Amazon за £5 млрд ($6,7 млрд). Сейчас лига находится в процессе продления нескольких других сделок, в том числе в Канаде, странах Карибского бассейна, Центральной и Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.