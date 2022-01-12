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Зимние олимпийские виды спорта

Саночница Иванова заявила, что примет решение о продолжении карьеры после окончания сезона

На счету 30-летней российской спортсменки одна золотая, пять серебряных и две бронзовые награды чемпионатов мира
Татьяна Иванова EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Татьяна Иванова
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российская саночница Татьяна Иванова, включенная в состав олимпийской команды на Игры в Пекине, примет решение о возможности продолжения карьеры после окончания сезона. Об этом 30-летняя спортсменка сообщила ТАСС.

Иванова дебютировала на Олимпийских играх в 2010 году в канадском Ванкувере, где стала четвертой. На Олимпиаде-2014 в Сочи спортсменка заняла седьмое место в личной гонке и выиграла серебро в смешанной эстафете. Игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане Иванова вынуждена была пропустить, так как не получила приглашения на участие в них от Международного олимпийского комитета.

"Я еще не думала над тем, будет ли Олимпиада в Пекине последней в моей карьере, - сказала Иванова. - Хотя иногда в голову приходит мысль, а зачем мне это все надо? Но потом приходит другая мысль, что я так просто не сдамся".

"Я не люблю загадывать на будущее. Давайте дождемся окончания сезона, который завершится чемпионатом России. Потом я отдохну и к маю дам более конкретный ответ, останусь я в спорте или нет", - заключила собеседница ТАСС.

В активе российской саночницы одна золотая, пять серебряных и две бронзовые награды чемпионатов мира, а также восемь золотых наград европейских первенств.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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