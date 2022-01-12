{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Кучерова признали первой звездой игрового дня в НХЛ

Россиянин забросил три шайбы в ворота "Баффало"
Нападающий "Тампы" Никита Кучеров AP Photo/Paul Sancya
Описание
Нападающий "Тампы" Никита Кучеров
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 12 января. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На эту тему
Хет-трик Кучерова и передача Сергачева помогли "Тампе" разгромить "Баффало" в матче НХЛ
Хет-трик Кучерова и передача Сергачева помогли "Тампе" разгромить "Баффало" в матче НХЛ

Кучеров забросил три шайбы в ворота "Баффало" в матче регулярного чемпионата, который прошел в ночь на среду, и помог своей команде одержать победу со счетом 6:1. Россиянин провел третий матч после травмы и отличился впервые с октября. Всего в текущем сезоне он провел шесть матчей, в которых набрал 9 (4+5) очков. Кучеров оформил четвертый хет-трик в карьере.

Второй звездой дня стал нападающий "Флориды" Сэм Райнхарт, который забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу в игре с "Ванкувером" (5:2), третьей - форвард "Нэшвилла" Мэтт Дюшен, оформивший дубль в матче с "Колорадо" (5:4).

Теги
НХЛ
Футбол в России
В "Зените" рассказали о переговорах по истекающим контрактам Дзюбы и других футболистов
Летом 2022 года контракты с "Зенитом" завершатся у Михаила Кержакова, Станислава Крицюка, Ярослава Ракицкого, Александра Ерохина, Магомеда Оздоева, Алексея Сутормина, Артема Дзюбы и Сердара Азмуна
В "Зените" рассказали о переговорах по истекающим контрактам Дзюбы и других футболистов
Читать полностью