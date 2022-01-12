Кучерова признали первой звездой игрового дня в НХЛ

Кучеров забросил три шайбы в ворота "Баффало" в матче регулярного чемпионата, который прошел в ночь на среду, и помог своей команде одержать победу со счетом 6:1. Россиянин провел третий матч после травмы и отличился впервые с октября. Всего в текущем сезоне он провел шесть матчей, в которых набрал 9 (4+5) очков. Кучеров оформил четвертый хет-трик в карьере.

Второй звездой дня стал нападающий "Флориды" Сэм Райнхарт, который забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу в игре с "Ванкувером" (5:2), третьей - форвард "Нэшвилла" Мэтт Дюшен, оформивший дубль в матче с "Колорадо" (5:4).