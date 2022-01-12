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Футбол в Англии

"Манчестер Сити" впервые обошел "Манчестер Юнайтед" по доходам за финансовый год

Клуб в прошлом сезоне заработал €644 млн против €557 млн у соперника

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" впервые в истории обошел "Манчестер Юнайтед" по доходам за финансовый год. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на экспертов аудиторско-консалтинговой компании KPMG.

По их данным, победа "Манчестер Сити" в чемпионате Английской премьер-лиги (АПЛ) и выход в финал Лиги чемпионов позволили клубу увеличить операционную выручку до €644 млн в сезоне-2020/21, что на 17% больше, чем в предыдущем. "Манчестер Юнайтед", прежде самый богатый клуб АПЛ по доходам, в минувшем финансовом году заработал €557 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии "Манчестер Сити" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 53 очка в 21 матче. "Манчестер Юнайтед" идет седьмым с 31 очком в 19 играх. Оба клуба вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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