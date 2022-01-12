Группы конькобежцев Сивкова и Абраткевича будут готовиться к Олимпиаде в Иркутске

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Группы российских конькобежцев под руководством тренеров Виктора Сивкова и Павла Абраткевича будут готовиться в Иркутске к Олимпийским играм в Пекине. Об этом ТАСС рассказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Сборы российской команды в подмосковной Коломне и Иркутске пройдут 13-26 января.

"Команда будет готовиться двумя группами - в Коломне и Иркутске. В любом случае сначала все заезжают в Коломну, а потом две группы, Виктора Сивкова и Павла Абраткевича, переезжают в Иркутск. Спринтеры до выезда останутся в Коломне", - сказала Барышева.

Исполнительный директор прояснила вопрос по поводу состава сборной России на Олимпиаду. "Состав будет объявлен 17 января на пресс-конференции", - отметила Барышева.

Олимпийский турнир конькобежцев состоится с 5 по 19 февраля.