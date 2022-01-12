Российский этап Кубка мира по плаванию Oceanman впервые пройдет на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 января. /ТАСС/. Российский этап Кубка мира соревнований по плаванию на открытой воде Oceanman впервые проведут на Сахалине. Спортивное мероприятие пройдет 13 августа на озере Тунайча на юге острова, сообщили в среду журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"В Сахалинской области пройдет российский этап Кубка мира соревнований по плаванию на открытой воде Oceanman", - рассказали в правительстве и уточнили, что регион впервые будет проводить Oceanman.

По информации областных властей, инициатором проведения российского этапа на острове выступило местное Министерство туризма. "Участие Сахалинской области в мировой серии соревнований Oceanman позволит повысить популярность региона в качестве туристического направления не только на рынке внутреннего туризма, но и на международной арене, что позволит привлечь и иностранных туристов", - приводит пресс-служба слова министра туризма Сахалинской области Артема Лазарева.

Уже сейчас рассматривается возможность формирования чартерных программ для желающих посетить Сахалинскую область в период проведения российского этапа мировой серии, сообщили в пресс-службе.

Oceanman - это глобальный международный чемпионат по плаванию на открытой воде (Global international open water swimming championship), созданный "пловцами для пловцов". Заплывы Oceanman проводятся по всему миру: в Испании, Мексике, Малайзии, Колумбии, Франции, Таиланде и других странах. В России состоялись 2 из 16 мировых этапов - в Москве и Сочи.