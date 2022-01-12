В "Зените" рассказали о переговорах по истекающим контрактам Дзюбы и других футболистов

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Зенит" будет обсуждать продление истекающих контрактов с игроками, среди которых нападающий Артем Дзюба, на зимних сборах и после их завершения. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

Летом 2022 года контракты с "Зенитом" завершатся у вратарей Михаила Кержакова и Станислава Крицюка, защитника Ярослава Ракицкого, полузащитников Александра Ерохина, Магомеда Оздоева и Алексея Сутормина, а также нападающих Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. За полгода до истечения действующих соглашений футболисты имеют право вести переговоры с новыми клубами с целью дальнейшего трудоустройства.

"Как обстоят дела с истекающими контрактами игроков, в том числе Артема Дзюбы и Ярослава Ракицкого? У игроков еще полгода контракта, у нас достаточно времени. Мы планируем вести переговоры с игроками и на сборах, и по итогам сборов, и по итогам сезона", - сказал Медведев.

11 января журналист французского издания L'Equipe Уго Гийме в Twitter сообщил о том, что "Лион" готов заплатить за переход иранского нападающего "Зенита" Сердара Азмуна €6 млн. Ранее портал Onze Mondial сообщил, что российский клуб отклонил предложение лионцев в размере €3 млн за 27-летнего форварда, так как хочет получить за него значительно больше. Также сообщалось об интересе к игроку, чей контракт с сине-бело-голубыми истекает летом, со стороны итальянского "Ювентуса", который ищет замену травмированному Федерико Кьезе. При этом 10 января генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявлял изданию "Спорт-Экспресс" о том, что Азмун не покинет клуб в зимнее трансферное окно, если ему не будет найдена равноценная замена.

"Новой информации по Азмуну нет. Мы слухи не комментируем", - отметил собеседник агентства.

Занимающий первое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" (38 очков после 18 туров, отрыв от идущего на втором месте московского "Динамо" в два очка) отправится на зимние сборы в Дубай (ОАЭ) 13 января. Первый официальный матч в 2022 году команда из Санкт-Петербурга проведет 17 февраля дома, когда на "Газпром-Арене" примет испанский "Бетис" в раунде плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы.