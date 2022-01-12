Чемпионка мира по велоспорту среди юниоров Гареева отстранена за пропуск трех тестирований

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Обладательница золотой медали юниорского чемпионата мира 2019 года по велогонкам на шоссе россиянка Айгуль Гареева отстранена от соревнований за пропуск трех допинг-тестирований в течение года. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Иракли Абрамян.

Гареева в 2019 году выиграла юниорское первенство мира в индивидуальной гонке на время. На взрослом чемпионате России - 2021 в Пензе она стала четвертой как в индивидуальной, так и в групповой гонках. После этого турнира 20-летняя Гареева не принимала участия в других соревнованиях.

"Айгуль отстранена за три "флажка", она в течение года пропустила три допинг-тестирования, - сказал Абрамян. - У нее не был обнаружен допинг, Гарееву отстранили за другое нарушение, которое стало следствием ее безалаберности, можно так сказать. Скоро будет слушаться ее дело, после чего примут решение о наказании, надеюсь, что Айгуль будет дисквалифицирована на минимальный срок. Мы постоянно напоминаем спортсменам, чтобы те ответственно относились к предоставлению информации о своем местоположении, но не можем делать это каждый день или заполнять все за них".

Тренер признался, что продолжает рассматривать спортсменку как одну из претенденток на попадание в олимпийскую команду на Игры 2024 года в Париже. "Мы про нее не забываем, она тренируется. К сожалению, на период отстранения Гареева лишена права выступать на соревнованиях. Будет тогда добирать за счет тренировок", - заключил собеседник ТАСС.

Гареева находится во временном отстранении с 17 сентября 2021 года.