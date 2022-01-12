На чемпионате Европы выявлены первые случаи заражения коронавирусом у фигуристов

ТАЛЛИН, 12 января. /ТАСС/. Несколько положительных тестов на коронавирусную инфекцию зафиксированы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который стартует в среду в Таллине, однако ситуация под контролем. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.

У российских фигуристов не выявили коронавирус перед стартом чемпионата Европы

Имена заболевших не уточняются. В настоящее время все российские фигуристы уже прилетели в Эстонию и прошли тестирование. Как сообщил ранее ТАСС генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, ни одного положительного теста на коронавирус у российских представителей не зарегистрировано. Спортсмены и все участники турнира будут сдавать тесты в ежедневном режиме, срок действия результата - 24 часа.

"Да, случаи ковида есть, но их немного, и никакого основания для паники нет, хотя ситуация, безусловно, непростая", - сообщили в оргкомитете.

Ранее стало известно, что из-за сложностей с заболеванием на турнир в Таллин не смогла приехать практически вся команда Израиля. Исключением стала лишь пятикратная чемпионка страны Тэйлор Моррис.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Таллине с 12 по 16 января.