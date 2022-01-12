Суд отказался принять иск компании "Бета" о банкротстве ЦСКА

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы отказался принимать к рассмотрению иск иркутской компании "Бета" о банкротстве московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

28 декабря компания "Бета" обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве ЦСКА. Ранее суд частично удовлетворил требования "Беты" и взыскал с ЦСКА сумму задолженности в размере 348,453 млн рублей, но затем исполнение решения было приостановлено до рассмотрения кассационной жалобы. "Бета" является правопреемником ООО "Ф-Групп", обанкротившегося генподрядчика строительства стадиона ЦСКА "ВЭБ-Арена".

Стадион "ВЭБ-Арена" был открыт 12 сентября 2016 года, вместимость арены составляет 30 114 человек. Стоимость постройки оценивается в $350 млн. Помимо футбольного стадиона в комплекс вошли детско-юношеская спортивная школа, гостиница, рестораны и кафе, фирменный магазин атрибутики, медицинский центр. В юго-западной части комплекса возведена 38-этажная офисная башня, примером для которой послужила форма Кубка УЕФА, который армейцы завоевали в сезоне-2004/05.