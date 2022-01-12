Сроки молодежного чемпионата мира по хоккею определятся во время Олимпиады

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сроки и место проведения молодежного чемпионата мира по хоккею, отмененного в декабре, станут известны во время Олимпийских игр в Пекине. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

Почему был отменен молодежный чемпионат мира по хоккею

IIHF не справилась с протоколом. Почему был отменен молодежный чемпионат мира по хоккею

Турнир, который стартовал 26 декабря в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире, был отменен решением совета IIHF после положительных тестов в сборных США, Чехии и России, которым были засчитаны технические поражения. Позднее Тардиф сообщил, что федерация планирует провести чемпионат мира летом.

"Мы готовимся к тому, чтобы провести турнир летом. Сроки и место проведения будут известны во время Олимпиады", - сказал Тардиф.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.