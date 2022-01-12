Вяльбе объяснила, почему жена Большунова не поедет на Олимпиаду в Пекине

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Жена чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова Анна не поедет на Олимпиаду в Пекине, потому что во время Игр у нее не будет возможности встречаться с мужем. Об этом ТАСС рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Анна Большунова (в девичестве Жеребятьева) - бывшая лыжница, карьеру завершила в прошлом году. Она практически всегда сопровождает Больушнова во время его поездок на международные соревнования.

"Во время Игр у них не будет возможности встречаться, потому что те, кто будут жить в Олимпийской деревне, смогут посещать только стадион. Все закрыто, через забор точно никто лазить не будет", - сказала Вяльбе.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, в связи с пандемией коронавируса участники соревнований будут находиться в "пузыре".

Большунову 25 лет, он является четырехкратным призером прошлых Игр в Пхёнчхане.