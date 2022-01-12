{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

ЦСКА отдал футболиста Бистровича в аренду турецкому клубу "Фатих Карагюмрюк"

Соглашение рассчитано до конца сезона

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Хорватский полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович на правах аренды перешел в турецкий футбольный клуб "Фатих Карагюмрюк". Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. По окончании аренды турецкий клуб получит право выкупить права на полузащитника.

В текущем сезоне 23-летний Бистрович провел восемь матчей в разных турнирах, забив два мяча и отдав одну голевую передачу. Остаток прошлого сезона хорват провел в аренде в турецком клубе "Касымпаша". За ЦСКА футболист выступает с 2018 года, став в его составе обладателем Суперкубка России в сезоне-2018/19.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф - Российский премьер-лиги, набрав 30 очков в 18 матчах. Следующую игру подопечные Алексея Березуцкого проведут на выезде против московского "Спартака" 26 февраля.

Теги
Российский футбол
Ралли "Дакар"
Гонщик Карякин создаст спортивную машину на водородном топливе
Гонщик отметил, что для реализации проекта планируется привлечь специалистов из Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института
Читать полностью