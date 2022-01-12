ЦСКА отдал футболиста Бистровича в аренду турецкому клубу "Фатих Карагюмрюк"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Хорватский полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович на правах аренды перешел в турецкий футбольный клуб "Фатих Карагюмрюк". Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. По окончании аренды турецкий клуб получит право выкупить права на полузащитника.

В текущем сезоне 23-летний Бистрович провел восемь матчей в разных турнирах, забив два мяча и отдав одну голевую передачу. Остаток прошлого сезона хорват провел в аренде в турецком клубе "Касымпаша". За ЦСКА футболист выступает с 2018 года, став в его составе обладателем Суперкубка России в сезоне-2018/19.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф - Российский премьер-лиги, набрав 30 очков в 18 матчах. Следующую игру подопечные Алексея Березуцкого проведут на выезде против московского "Спартака" 26 февраля.