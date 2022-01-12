СМИ: российский футболист "Валенсии" Черышев снова заразился коронавирусом

ТАСС, 12 января. Тест российского футболиста испанской "Валенсии" Дениса Черышева на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщает Radio Esport Valencia.

В нынешнем сезоне 31-летний россиянин провел 13 матчей во всех турнирах и забил один мяч, сделав две голевые передачи. Черышев во второй раз за последние несколько месяцев заразился коронавирусом. Он перенес инфекцию в конце ноября и начале декабря 2021 года.

"Валенсия" после 20 игр набрала 28 очков и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем туре команда 19 января примет "Севилью". 16 января "Валенсия" проведет гостевой матч 1/8 финала Кубка Испании с "Атлетико Балеарес".