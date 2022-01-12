Ковтун: дебют российских фигуристов на чемпионате Европы не будет легким

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллине не будет легким стартом для Марка Кондратюка, Евгения Семененко и Андрея Мозалева. Такое мнение ТАСС высказал двукратный серебряный призер чемпионатов Европы Максим Ковтун.

18-летние Кондратюк, Семененко и Мозалев впервые выступят на чемпионате Европы.

"У меня был такой момент, когда я себя чувствовал темной лошадкой: на тебя ничего не давит и на тебе нет никакой ответственности по сути, - сказал Ковтун. - Но это был неолимпийский сезон. Сейчас это контрольный прокат перед Олимпийскими играми, это, конечно, делает этот старт еще более ответственным. Поэтому надеюсь, что у ребят все получится, но, очевидно, старт легким не будет".

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Таллине с 12 по 16 января.