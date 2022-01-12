Глушаков прокомментировал возможный переход Кокорина в футбольный клуб "Химки"

Ранее "Химки" подписали контракт с Павлом Мамаевым, также клуб может заключить соглашение с Юрием Жирковым в случае успешного прохождения медицинского осмотра. Об интересе подмосковного клуба к Кокорину сообщала итальянская газета Corriere dello Sport.

"Действительно ли клуб может подписать Кокорина? А я откуда знаю? Безусловно, хотел бы видеть его в "Химках", он еще в порядке, просто ему голову нужно чуть-чуть разгрузить. Я думаю, все проблемы и травмы идут оттуда", - сказал Глушаков.

Кокорину 30 лет, он является игроком итальянской "Фиорентины" с января 2021 года. За все время в клубе он провел десять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями и пропустив большую часть игр из-за травм. В России футболист выступал за московское "Динамо", петербургский "Зенит", "Сочи" и московский "Спартак". В составе "Зенита" он стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны.

"Химки" набрали 14 очков в 18 матчах и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.