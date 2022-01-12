Бывший тренер "Динамо" Хохлов считает, что Смолов быстро адаптируется в новой команде

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов быстро адаптируется в московском "Динамо", в которое он перешел из столичного "Локомотива". Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов, который в бытность игроком выступал за оба московских клуба.

"Локомотив" в среду на официальном сайте объявил о переходе Смолова в московское "Динамо". Срок контракта 31-летнего нападающего с бело-голубыми не называется.

"Это хороший трансфер, "Динамо" получило хорошего нападающего, игрока сборной, - сказал Хохлов. - Ему как россиянину не надо будет адаптироваться к чемпионату. Думаю, адаптация к футболу Сандро Шварца должна пройти довольно-таки быстро. Вообще не вижу в этом проблемы".

"У него неровно складывалась карьера в "Локомотиве" - в последнее время он не очень много забивал, но был и результативный период. Но то, что это качественный нападающий, это однозначно!" - добавил собеседник агентства.

"Смолову нужно найти себя в новой команде"

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков в 18 матчах. Отставание от занимающего первую строчку петербургского "Зенита" составляет два очка. Следующую игру подопечные Сандро Шварца проведут 26 февраля на выезде против подмосковных "Химок".

"Думаю, что "Динамо" в этом году будет бороться за первое место и составит конкуренцию "Зениту". В процентах я не буду шансы на титул оценивать, но "Динамо" однозначно способно побороться", - продолжил он.

В настоящее время за основной состав бело-голубых в группе атаки выступают 18-летний атакующий полузащитник Арсен Захарян, а также нападающие 19-летний Константин Тюкавин и 22-летний Вячеслав Грулев. По мнению специалиста, Смолов в новой команде не должен выступать в роли "дядьки" для молодых игроков. "Думаю, что прежде всего Феде нужно себя найти в новой команде. Не надо зацикливаться на том, кому он будет полезен, - каждый человек по своей сути немного эгоистичен, поэтому ему прежде всего нужно думать о себе, а не Грулеве или Тюкавине", - резюмировал Хохлов.

Смолов выступал за "Локомотив" с 2018 по 2021 год (98 матчей во всех турнирах, 29 мячей и 12 результативных передач), вместе с железнодорожниками нападающий дважды стал обладателем Кубка России, а также завоевал Суперкубок России.

Первым клубом в профессиональной карьере форварда было "Динамо", в составе которого с 2007 по 2015 год он провел 77 игр, забив четыре мяча и отдав три результативные передачи. В период выступлений за бело-голубых он на правах аренды играл за нидерландский "Фейенорд", махачкалинский "Анжи" и екатеринбургский "Урал". С 2015 по 2018 год он играл за "Краснодар", а во второй половине сезона-2019/20 на правах аренды выступал за испанскую "Сельту".