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Футбол в России

Футболист Мурило перешел из московского "Локомотива" в "Палмейрас"

Соглашение с бразильцем рассчитано до конца 2026 года
Защитник "Палмейраса" Мурило Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Защитник "Палмейраса" Мурило
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 12 января. Защитник Мурило Серкейра покинул московский футбольный клуб "Локомотив" и перешел в бразильский "Палмейрас". Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Контракт с 24-летним игроком рассчитан до конца 2026 года.

Мурило выступал за "Локомотив" с 2019 года, в составе московской команды он стал обладателем Кубка (2021) и Суперкубка России (2019). Бразилец провел за "Локомотив" 75 матчей и забил пять голов. Ранее защитник выступал за бразильский "Крузейро", в составе которого дважды стал обладателем Кубка Бразилии (2017, 2018).

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