Футболист Мурило перешел из московского "Локомотива" в "Палмейрас"

ТАСС, 12 января. Защитник Мурило Серкейра покинул московский футбольный клуб "Локомотив" и перешел в бразильский "Палмейрас". Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Контракт с 24-летним игроком рассчитан до конца 2026 года.

Мурило выступал за "Локомотив" с 2019 года, в составе московской команды он стал обладателем Кубка (2021) и Суперкубка России (2019). Бразилец провел за "Локомотив" 75 матчей и забил пять голов. Ранее защитник выступал за бразильский "Крузейро", в составе которого дважды стал обладателем Кубка Бразилии (2017, 2018).