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Футбол в России

Жирков: переход Смолова в "Динамо" пойдет на пользу бело-голубым

Бывший полузащитник московского клуба назвал форварда хорошим футболистом

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Переход нападающего сборной России по футболу и "Локомотива" Федора Смолова в московское "Динамо" пойдет на пользу столичному клубу. Такое мнение журналистам высказал бывший полузащитник бело-голубых Юрий Жирков.

"Локомотив" в среду на официальном сайте объявил о переходе Смолова в московское "Динамо". Срок контракта 31-летнего нападающего с бело-голубыми не называется.

"Локомотив" всех отдает, так что не знаю, какая это для них потеря, - сказал Жирков. - Для "Динамо" это хорошо. Смолов является хорошим футболистом, хорошим нападающим. Его переход пойдет на пользу "Динамо". Он вернулся домой".

Смолов выступал за "Локомотив" с 2018 по 2021 год (98 матчей в разных турнирах, 29 мячей и 12 результативных передач), вместе с железнодорожниками нападающий дважды стал обладателем Кубка России, а также завоевал Суперкубок России. Первым клубом в профессиональной карьере форварда было "Динамо", в составе которого с 2007 по 2015 год он провел 77 игр, забив четыре мяча и отдав три результативные передачи. В период выступлений за бело-голубых он на правах аренды играл за нидерландский "Фейенорд", махачкалинский "Анжи" и екатеринбургский "Урал". С 2015 по 2018 год он играл за "Краснодар", а во второй половине сезона-2019/20 на правах аренды выступал за испанскую "Сельту".

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