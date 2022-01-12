{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

Футболист Жирков считает, что он больше не сыграет за сборную России

Защитник пока не стал объявлять, что завершает выступления за национальную команду
Юрий Жирков Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Юрий Жирков
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Защитник Юрий Жирков уверен, что ему будет невозможно вернуться в сборную России по футболу. Об этом футболист рассказал журналистам.

На эту тему
Жирков сообщил, что в "Химках" ему предлагают зарплату в два раза меньше, чем в "Зените"
Жирков сообщил, что в "Химках" ему предлагают зарплату в два раза меньше, чем в "Зените"

Последний матч Жирков сыграл 12 июня 2021 года на чемпионате Европы. В игре против бельгийцев (0:3) он был заменен на 43-й минуте из-за повреждения. Ранее Жирков прибыл в "Химки" для прохождения медосмотра. Сам футболист заявил, что подпишет контракт с клубом, если все будет в порядке с ногой.

"Вызов в сборную? Думаю, что если продолжу играть, то это будет невозможно. Завершаю ли выступления за сборную? Не знаю, сначала здесь приму решение, смогу или не смогу, либо здесь первый сбор потренироваться, либо индивидуально с тренером", - рассказал Жирков.

Жиркову 38 лет, последней его командой был петербургский "Зенит", контракт с которым истек по окончании сезона-2020/21. За национальную команду он провел 105 матчей, забив два мяча и отдав 11 голевых передачей. В составе сборной Жирков стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года в России.

Футбол в России
Жирков: переход Смолова в "Динамо" пойдет на пользу бело-голубым
Бывший полузащитник московского клуба назвал форварда хорошим футболистом
Читать полностью