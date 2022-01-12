Футболист Жирков считает, что он больше не сыграет за сборную России

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Защитник Юрий Жирков уверен, что ему будет невозможно вернуться в сборную России по футболу. Об этом футболист рассказал журналистам.

Жирков сообщил, что в "Химках" ему предлагают зарплату в два раза меньше, чем в "Зените"

Последний матч Жирков сыграл 12 июня 2021 года на чемпионате Европы. В игре против бельгийцев (0:3) он был заменен на 43-й минуте из-за повреждения. Ранее Жирков прибыл в "Химки" для прохождения медосмотра. Сам футболист заявил, что подпишет контракт с клубом, если все будет в порядке с ногой.

"Вызов в сборную? Думаю, что если продолжу играть, то это будет невозможно. Завершаю ли выступления за сборную? Не знаю, сначала здесь приму решение, смогу или не смогу, либо здесь первый сбор потренироваться, либо индивидуально с тренером", - рассказал Жирков.

Жиркову 38 лет, последней его командой был петербургский "Зенит", контракт с которым истек по окончании сезона-2020/21. За национальную команду он провел 105 матчей, забив два мяча и отдав 11 голевых передачей. В составе сборной Жирков стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года в России.