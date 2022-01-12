КХЛ перенесла матчи регулярного чемпионата, которые должны были пройти с 15 по 21 января

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла все матчи регулярного чемпионата, которые должны были пройти с 15 по 21 января, в связи со стремительным ростом числа заразившихся коронавирусом в клубах. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января на более поздние даты, о которых лига объявит дополнительно", - говорится в заявлении.

Сообщается, что по состоянию на утро 12 января число игроков, тренеров и представителей команд, у которых выявлены положительные тесты на коронавирус, составило 171 человек, из которых 124 хоккеиста, прирост за последние сутки составил 60 человек (из них 27 хоккеистов).

"Автомобилист" выйдет с карантина и 13 января проведет первый матч в 2022 году. Команда из Екатеринбурга 13 января примет череповецкую "Северсталь". Решение о проведении встречи между СКА и "Сочи" будет принято в день игры 13 января. В сочинском клубе выявлено пять случаев заражения коронавирусом.

"Хотелось бы повторить, наши главные цели в пандемийное время - здоровье игроков и болельщиков, ничего не изменилось, - отметил президент КХЛ Алексей Морозов. - Эпидемиологическая ситуация развивается стремительно, только за последние сутки 60 человек в лиге заболели, в ряде клубов появилась симптоматика заболевания, КХЛ проведет матчи ближайших трех игровых дней с участием тех клубов, где не будет ухудшения эпидемиологической обстановки. Скорость распространения заболевания, а также оперативная информация об эпидемиологической ситуации в стране и мире указывают, что в ближайшие три дня количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом возрастет многократно. Именно поэтому было принято решение о переносе четырех игровых дней, где большинство матчей и так не состоится из-за карантина в командах".

На 22 января запланирована встреча между хельсинкским "Йокеритом" и "Автомобилистом". 23 января минское "Динамо" примет рижское "Динамо", после чего наступит пауза, связанная с участием игроков КХЛ в Олимпийских играх в Пекине. Сообщается, что часть перенесенных матчей регулярного чемпионата пройдет во время паузы. Новый календарь лига опубликует до конца января.