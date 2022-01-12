В МОК заявили, что следят за ситуацией с отстранением белорусских лыжниц от соревнований

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) находится в контакте с Международной федерацией лыжного спорта (FIS) и Национальным олимпийским комитетом Белоруссии по ситуации с отстранением от соревнований белорусских лыжниц Светланы Андриюк и Дарьи Долидович. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Во вторник Андриюк и Долидович заявили Reuters, что их лишили возможности участвовать в соревнованиях из-за поддержки оппозиционных политических сил в Белоруссии. Спортсменки отметили, что Белорусская федерация лыжных гонок в прошлом месяце деактивировала их индивидуальные идентификационные номера в FIS, которые необходимы для участия в соревнованиях.

"Мы находимся в контакте с FIS и НОК [Белоруссии], чтобы лучше понять ситуацию", - сообщили в пресс-службе МОК.

Андриюк 22 года, отсутствие права выступать на соревнованиях FIS лишило ее возможности квалифицироваться на Олимпийские игры в Пекине. Долидович 17 лет, она является дочерью участника семи Олимпиад Сергея Долидовича.

Ранее в FIS сообщили ТАСС, что коды двух спортсменок в базе данных отображаются как "неактивные". FIS связывается с Белорусской федерацией лыжных гонок, чтобы получить всю информацию об упомянутых спортсменах.

В Белорусской федерации лыжных гонок на запрос ТАСС на момент публикации новости ответа не предоставили.