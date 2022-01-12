Морозов подтвердил проведение перенесенных игр чемпионата КХЛ во время олимпийской паузы

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Часть перенесенных матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет во время зимних Олимпийских игр 2022 года. Об этом заявил президент КХЛ Алексей Морозов, слова которого приводит пресс-служба лиги.

КХЛ перенесла матчи регулярного чемпионата, которые должны были пройти с 15 по 21 января

В среду КХЛ сообщила о переносе всех игр регулярного чемпионата, которые должны были пройти с 15 по 21 января, в связи со стремительным ростом числа заразившихся коронавирусом в клубах. По состоянию на утро 12 января число игроков, тренеров и представителей команд, у которых выявлены положительные результаты тестов на коронавирус, составило 171 человек, из которых 124 хоккеиста.

"Перенесенные игры пройдут в том числе и во время олимпийской паузы, новый календарь КХЛ опубликует до конца января. Федерация хоккея России подтвердила нашу возможность проводить матчи во время Олимпиады, мы находимся на связи для совместного решения ситуации", - сказал Морозов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.