МОК сообщил, что на Олимпиаде в Пекине будут более строгие антиковидные меры, чем в Токио

ТАСС, 12 января. Антиковидные меры на Олимпиаде в Пекине будут более строгими по сравнению с теми, что действовали на Играх в Токио. Об этом журналистам сообщил операционный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкре.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, Токио принимал Игры в летом 2021 года.

"По сравнению с токийской Олимпиадой есть несколько важных отличий. Во-первых, для допуска к так называемой "замкнутой системе" теперь необходимо быть полностью вакцинированным. Во-вторых, здесь каждый участник будет проходить ПЦР-тестирование ежедневно. Как вы помните, в Токио это правило действовало только в отношении спортсменов в Олимпийской деревне и людей из их окружения, но не каждого", - сказал Дюкре.

"Если сравнивать с Токио, то наиболее важным отличием является то, что замкнутая система будет полностью отрезана от внешнего мира", - добавил он.

Также операционный директор МОК отметил, что на Олимпиаде в Пекине будут предъявляться особые требования к маскам, разрешено будет использовать только определенные их типы.