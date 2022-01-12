Футболист сборной Чехии Кухта перешел в московский "Локомотив"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Чешский нападающий Ян Кухта перешел из пражской "Славии" в московский "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Контракт с футболистом заключен до лета 2026 года.

В текущем сезоне 25-летний Кухта принял участие в 26 матчах различных турниров, забив 12 мячей и отдав 8 голевых передач. Три из них он забил в пяти встречах Лиги конференций.

Кухта выступал за "Славию" с 2016 года. За клуб он провел 67 матчей, забив 32 мяча и отдав 13 голевых передач. В его составе футболист стал чемпионом Чехии и обладателем Кубка Чехии в сезоне-2020/21. Также он стал лучшим бомбардиром национального первенства в сезоне-2020/21, забив 15 мячей. Кухта дебютировал за сборную Чехии в октябре 2021 года и провел за команду четыре матча.

"Локомотив" занимает шестое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 28 очков в 18 матчах. Следующую игру железнодорожники проведут на выезде против "Краснодара" 27 февраля.