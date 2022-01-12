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Футбол в России

В "Химках" сообщили о подписании контракта с Жирковым

Соглашение рассчитано на полгода с возможностью продления еще на год
Юрий Жирков Станислав Красильников/ТАСС
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Юрий Жирков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" подписал контракт с защитником Юрием Жирковым. Об этом ТАСС сообщил член наблюдательного совета "Химок", член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков.

"Благодарим Юрия за то, что он принял наше предложение и согласился выступать за "Химки". У Юрия были и другие предложения, но он выбрал нас. Контракт с ним рассчитан на полгода с возможностью продления на еще один год. Дальше, если он захочет, контракт может пролонгироваться", - сказал Терюшков.

Жиркову 38 лет, его предыдущим клубом был петербургский "Зенит", за который он выступал до конца сезона-2020/21. С июля игрок находился без клуба.

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