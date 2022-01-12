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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Ковтун: российские фигуристы потрясающе откатали короткие программы на чемпионате Европы

По мнению эксперта, спортсмены хладнокровно и уверенно справились со своей задачей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Андрей Мозалев, Марк Кондратюк и Евгений Семененко выдали потрясающие прокаты на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный серебряный призер чемпионата Европы Максим Ковтун.

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Выиграл короткую программу Мозалев, набравший 99,76 балла. Вторым стал Кондратюк (99,06 балла), третьим - Семененко (99,04).

"Потрясающие прокаты выдали наши фигуристы. Очень надеюсь, что в произвольной программе они продолжат в том же духе. Ребята очень хладнокровно, уверенно справились со своей задачей на сегодняшний день, - сказал Ковтун. - Очень долго можно говорить [о преимуществах российских фигуристов], минусов сегодня не было, уверенность ребят позволяет смотреть с оптимизмом в будущее российского мужского одиночного катания".

Мужчины представят произвольные программы 14 января.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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