Ковтун: российские фигуристы потрясающе откатали короткие программы на чемпионате Европы

Выиграл короткую программу Мозалев, набравший 99,76 балла. Вторым стал Кондратюк (99,06 балла), третьим - Семененко (99,04).

"Потрясающие прокаты выдали наши фигуристы. Очень надеюсь, что в произвольной программе они продолжат в том же духе. Ребята очень хладнокровно, уверенно справились со своей задачей на сегодняшний день, - сказал Ковтун. - Очень долго можно говорить [о преимуществах российских фигуристов], минусов сегодня не было, уверенность ребят позволяет смотреть с оптимизмом в будущее российского мужского одиночного катания".

Мужчины представят произвольные программы 14 января.